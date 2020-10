Beyoncé fa infuriare i nigeriani con un tweet | “Non hai capito”

Leggi su chedonna

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Beyoncé scende in campo per supportare la protesta dei, ma è sommerrsa di crtiche: solo voglia di visibilità? La Nigeria è in fiamme da settimane, proteste soffocate nella violenza, e molti Vip stanno scendendo in campo per supportare la popolazione locale. Come hanno fatto nelle ultime ore Rihanna, Nicki Minaj e Beyoncé con alcuni … L'articolo Beyoncé facon un: “Non hai capito” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it