Ballando con le stelle, gli spifferi del gossip travolgono due coppie del programma (Di venerdì 23 ottobre 2020) In ogni edizione che si rispetti di Ballando con le stelle è immancabile il gossip su almeno una coppia composta dal maestro di ballo professionista e dal concorrente che prende parte al talent di Milly Carlucci. Quest’anno siamo già molto più avanti rispetto alle precedenti stagioni di Ballando, visto che di un interesse reciproco tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si mormora da prima dell’esordio in diretta. Le coppie protagoniste del gossip di oggi sono però altre due: la prima è quella composta dalla maestra di ballo Lucrezia Lando e dall’attore Gilles Rocca, la seconda invece dal ballerino professionista Marco De Angelis e l’attrice Vittoria Schisano. Capiamo un po’ meglio di cosa si tratta. Il ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) In ogni edizione che si rispetti dicon leè immancabile ilsu almeno una coppia composta dal maestro di ballo professionista e dal concorrente che prende parte al talent di Milly Carlucci. Quest’anno siamo già molto più avanti rispetto alle precedenti stagioni di, visto che di un interesse reciproco tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si mormora da prima dell’esordio in diretta. Leprotagoniste deldi oggi sono però altre due: la prima è quella composta dalla maestra di ballo Lucrezia Lando e dall’attore Gilles Rocca, la seconda invece dal ballerino professionista Marco De Angelis e l’attrice Vittoria Schisano. Capiamo un po’ meglio di cosa si tratta. Il ...

RaiUno : A dir poco sensazionale la nostra @milly_carlucci con Samuel Peron e tutti i maestri di Ballando con le stelle! ? - vladiluxuria : Per correttezza dell’informazione fu Di Pietro e non io a dare della “fascista” ad Alessandra Mussolini nella punta… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #MarcoDeAngelis e @Vittoriaschisan vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - oxopetra : RT @j_gufo: Secondo alcuni intellettuali, la dichiarazione storica sul diritto alla famiglia degli omosessuali del Papa non è abbastanza, a… - attila_my : @dfcaosdomenico @stanzaselvaggia La Lucarelli non fa testo..e, una narcisista frustrata piena di odio..inascoltabil… -