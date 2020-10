Pac-Man diventa un battle royale per Stadia | la demo

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Pac-Manunin esclusiva per: lagratuita sarà disponibile fino al 27 ottobre Una lotta per la sopravvivenza in una divertente versione retrò dei videogame. Bandai Namco ha annunciato ‘Pac-Man Mega Tunnel’, nuovo capitolo del franchise di Pac-Man sviluppato interamente in multi-player. Il titolo, in arrivo il 17… L'articolo Corriere Nazionale.