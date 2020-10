Milano: consiglio comunale approva proroghe misure per commercianti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Il consiglio comunale di Milano ha approvato la proroga fino al 31 dicembre della procedura semplificata per i commercianti relativa alla richiesta di occupazione di suolo pubblico e dell'esenzione del pagamento della tassa Cosap. "La delibera consente agli esercenti di aggiungere tra gli arredi richiesti in concessione anche elementi riscaldanti ad irradiazione elettrica. Fermo restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, il provvedimento consente all'Amministrazione di definire attraverso ordinanze diversi orari di apertura e chiusura di singoli esercizi o determinate vie, quartieri, zone e ambiti maggiormente interessati da densità abitativa, problemi di ordine pubblico o connessi all'inquinamento acustico e ambientale", spiega il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott. (Adnkronos) - Ildihato la proroga fino al 31 dicembre della procedura semplificata per irelativa alla richiesta di occupazione di suolo pubblico e dell'esenzione del pagamento della tassa Cosap. "La delibera consente agli esercenti di aggiungere tra gli arredi richiesti in concessione anche elementi riscaldanti ad irradiazione elettrica. Fermo restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, il provvedimento consente all'Amministrazione di definire attraverso ordinanze diversi orari di apertura e chiusura di singoli esercizi o determinate vie, quartieri, zone e ambiti maggiormente interessati da densità abitativa, problemi di ordine pubblico o connessi all'inquinamento acustico e ambientale", spiega il ...

