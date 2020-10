In You 3 una new entry d’eccezione, già guest star in Grey’s Anatomy (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il cast di You 3 continua ad allargarsi: l’ultimo nuovo acquisto in ordine di tempo per la terza stagione del dramma sullo stalking di Netflix è un volto noto ai fan di Animal Kingdom e Grey’s Anatomy. Si tratta di Scott Speedman, che ha interpretato Michael Corvin nei film Underworld e il ruolo di Ben Covington in Felicity: ora per You 3 l’attore si cimenta col personaggio di un misterioso dirigente dal carattere introverso, che apparirà nell’arco dell’intera stagione e di conseguenza avrà un ruolo di un certo peso. In You 3 Scott Speedman interpreterà Matthew, un CEO di successo, marito e padre poco comunicativo. Un uomo riservato, misterioso, che ha la tendenza a chiudersi in sé, ma in fondo cela una profonda emotività. Non è ancora chiaro quale sarà il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il cast di You 3 continua ad allargarsi: l’ultimo nuovo acquisto in ordine di tempo per la terza stagione del dramma sullo stalking di Netflix è un volto noto ai fan di Animal Kingdom e Grey’s. Si tratta di Scott Speedman, che ha interpretato Michael Corvin nei film Underworld e il ruolo di Ben Covington in Felicity: ora per You 3 l’attore si cimenta col personaggio di un misterioso dirigente dal carattere introverso, che apparirà nell’arco dell’intera stagione e di conseguenza avrà un ruolo di un certo peso. In You 3 Scott Speedman interpreterà Matthew, un CEO di successo, marito e padre poco comunicativo. Un uomo riservato, misterioso, che ha la tendenza a chiudersi in sé, ma in fondo cela una profonda emotività. Non è ancora chiaro quale sarà il ...

giroditalia : ??? @DeGendtThomas 'To be a pro-cyclist you have to do the Stelvio at least once' 'Per essere un professionista d… - Sara27428402 : RT @mrharrystyles_1: WE LOVE YOU LOUIS perché sei una delle persone più forti che io conosca e meriti il mondo intero. Noi ci siamo e ci sa… - pasdenom21 : RT @giroditalia: ??? @DeGendtThomas 'To be a pro-cyclist you have to do the Stelvio at least once' 'Per essere un professionista devi far… - svtrbI : @kalopsiha PIANGI COME UNA STRONZA..... if you’re ready for that.... vai pure... ti dico solo che mio frate che ha… - Italiaefriends : I&f Arte Cultura Attualità 'Santo Stefano' This idyllic Italian village will pay you to move there… -

Ultime Notizie dalla rete : You una Ecco YOU ME HER 5: dal 22 ottobre 2020 su Netflix TVSerial.it YouTube Music su Android Auto, novità per gli utenti gratuiti

Recentemente l'app ufficiale è arrivata anche su watchOS (addirittura prima che su Wear OS), per esempio, e sempre gli utenti gratuiti possono finalmente scaricare le canzoni che hanno caricato per l' ...

Recentemente l'app ufficiale è arrivata anche su watchOS (addirittura prima che su Wear OS), per esempio, e sempre gli utenti gratuiti possono finalmente scaricare le canzoni che hanno caricato per l' ...