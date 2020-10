Cartelle esattoriali sospese | le FAQ delle Entrate

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Stop ai pagamenti, agli avvisi, alle notifiche e ai pignoramenti fino al 31 dicembre 2020. L’Agenziae riscossione annuncia la pubblicazioneFaq (risposte alle domande più frequenti), sulla proroga della sospensione degli adempimenti fiscali, prevista con il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale’, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal decreto legge agosto, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamentorate 2020 della definizione ...