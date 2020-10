Tempation island, ecco le coppie che si sono lasciate e quelle scoppiate dopo il programma! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cosa ne sia stato delle coppie di Temptation island 2020, ora che il programma delle tentazioni è giunto al termine, se lo chiedono in tanti. Una volta tornati alla vita di tutti i giorni, alcune di esse sono scoppiate definitivamente, mentre altre sono riuscite a rendere più solide le loro love story, e altre ancora sono invece tornate sui propri passi ritrovandosi, dopo essere giunte al capolinea nel corso del gioco delle tentazioni. In molti, si chiederanno, in particolare, se Carlotta Dell’Isola abbia scelto di proseguire la sua storia con Nello Sorrentino, dopo che il napoletano – al falò finale – le ha implorato perdono dicendosi pentito per il suo avvicinamento alla single Benedetta. E cosa ne sarà ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cosa ne sia stato delledi Temptation2020, ora che il programma delle tentazioni è giunto al termine, se lo chiedono in tanti. Una volta tornati alla vita di tutti i giorni, alcune di essedefinitivamente, mentre altreriuscite a rendere più solide le loro love story, e altre ancorainvece tornate sui propri passi ritrovandosi,essere giunte al capolinea nel corso del gioco delle tentazioni. In molti, si chiederanno, in particolare, se Carlotta Dell’Isola abbia scelto di proseguire la sua storia con Nello Sorrentino,che il napoletano – al falò finale – le ha implorato perdono dicendosi pentito per il suo avvicinamento alla single Benedetta. E cosa ne sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Tempation island Temptation Island, Alberto corre dalla tentatrice e lascia Speranza disperata: «Sarei uscita con lui» Leggo.it Alberto Maritato pentito dopo Temptation Island: “Ho sbagliato e perso Speranza, una persona unica”

Temptation Island, Alberto corre dalla tentatrice e lascia Speranza disperata: «Sarei uscita con lui»

