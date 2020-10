Targata Tim la tecnologia digitale del nuovo Parco verde di Farinetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Green Pea, il primo "Green retail park" interamente dedicato agli acquisti eco-sostenibili ideato dalla famigliae che sorge a fianco del primo Eataly al Lingotto, sceglie il Gruppo Tim come partner tecnologico per la digitalizzazione. Il centro aprirà l'8 dicembre e per l'evento Tim ha sviluppato un progetto che utilizza le tecnologie più avanzate per la gestione degli spazi e delle attività commerciali all'interno di Green Pea, con l'obiettivo di renderlo un luogo di interazione multisensoriale, di apprendimento e intrattenimento sul tema della sostenibilità. Tim sarà inoltre presente all'interno del centro con un proprio store interamente realizzato utilizzando materiali naturali, riciclati o rinnovabili per gli arredi e gli allestimenti e che proporrà, tra gli altri, prodotti e servizi a basso impatto ambientale. ...