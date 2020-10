Modena: 7 operatori di neonatologia e 1 neonato positivi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) All'ospedale di Modena è scoppiato un focolaio nel reparto di neonatologia: in corso le indagini per tracciare i contagi. Modena, focolaio nel reparto di neonatologia: positivi 7 operatori su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) All'ospedale diè scoppiato un focolaio nel reparto di: in corso le indagini per tracciare i contagi., focolaio nel reparto disu Notizie.it.

Un focolaio di Coronavirus all’interno del reparto di Neonatologia del Policlinico di Modena. Sono sette gli operatori sanitari risultati positivi virus Sars-CoV-2. Positivo anche un neonato. Modena, ...

In Emilia-Romagna é stato rilevato un focolaio di Covid-19 nel reparto di Neonatologia al Policlinico di Modena (7 operatori, un solo bebè) pertanto si procede ai test a tappeto (restanti operatori ...

