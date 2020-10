L’Assedio | Daria Bignardi ci riprova con Selvaggia Lucarelli | Zerocalcare e Massimo Galli

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)A voler mantenere un linguaggio “bellico”, L’Assedio, talk show che lo scorso anno ha segnato il debutto dia Discovery, è stata una disfatta. Una vera e propria Caporetto sul fronte degli ascolti che, nella prima stagione, si sono fermati ad appena 300.000 spettatori e l’1.4% di share. La stessa Laura Carafoli, senior vice president chief content officer Discovery, in una recente intervista a ItaliaOggi non ha fatto mistero del fatto che l’impianto di trasmissione tipo L’Assedio, con studio e pubblico, sia meno nelle corde di Nove e destinato a non essere rinnovato nel palinsesto, fatta eccezione che per 4 appuntamenti presentati come “speciali”(in realtà sono le rimanenze della scorsa stagione quando la trasmissione fu sospesa ...