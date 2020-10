Gigi D’Alessio attacca la critica e chiude con le buone maniere: “Non distinguono un pianoforte da una cucina” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gigi D’Alessio attacca la critica, dopo i molti anni trascorsi a dimostrare di essere un musicista di valore. Forte del successo di Buongiorno, l’artista partenopeo ha concesso una lunga intervista a Rolling Stone nella quale ha parlato del disco ma anche del suo rapporto con la stampa, notoriamente difficile. L’ultimo album, che D’Alessio ha concepito come un’apologia del suo repertorio in chiave rap, ha avuto un forte impatto su Spotify, dove continua a macinare visualizzazioni. Gli anni recenti sono quelli di un artista risolto, che non ha più paura delle parole: “Da ragazzo ho diretto l’Orchestra Scarlatti e a 30 anni la London Symphony Orchestra. Che caz*o devo fare di più? Magari si potesse parlare spesso di musica nei dettagli, ma ci sono molti giornalisti che non ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020)D’Alessiola, dopo i molti anni trascorsi a dimostrare di essere un musicista di valore. Forte del successo di Buongiorno, l’artista partenopeo ha concesso una lunga intervista a Rolling Stone nella quale ha parlato del disco ma anche del suo rapporto con la stampa, notoriamente difficile. L’ultimo album, che D’Alessio ha concepito come un’apologia del suo repertorio in chiave rap, ha avuto un forte impatto su Spotify, dove continua a macinare visualizzazioni. Gli anni recenti sono quelli di un artista risolto, che non ha più paura delle parole: “Da ragazzo ho diretto l’Orchestra Scarlatti e a 30 anni la London Symphony Orchestra. Che caz*o devo fare di più? Magari si potesse parlare spesso di musica nei dettagli, ma ci sono molti giornalisti che non ...

annaadelreyy : @svnflowhar gigi d’alessio - bndttmrtt : @svnflowhar boh non lo so gigi d’alessio? - RolyOwO : RT @frlssxlws: se Harry fa uscire il mv durante la notte io me ne vado nel fandom di Gigi D'Alessio ciao - sweetghost28 : RT @frlssxlws: se Harry fa uscire il mv durante la notte io me ne vado nel fandom di Gigi D'Alessio ciao - paynoisperfect : RT @frlssxlws: se Harry fa uscire il mv durante la notte io me ne vado nel fandom di Gigi D'Alessio ciao -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Serie B DAZN 2a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News