Covid: Inter, Hakimi è positivo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 21 OTT - Hakimi è risultato positivo al Covid. Lo comunica l'Inter. Il giocatore è asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. "Achraf Hakimi - si legge ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 21 OTT -è risultatoal. Lo comunica l'. Il giocatore è asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. "Achraf- si legge ...

L'esterno si aggiunge ai vari Young, Skriniar, Gagliardini e Radu MILANO (ITALPRESS) - Ancora una tegola per l'Inter legata al coronavirus. A poche ore dall'esordio in Champions contro il Borussia ...

Covid: l’interista Hakimi è risultato positivo

L'Inter (prossima avversaria del Genoa in campionato al Ferraris) ha reso noto sul proprio sito ufficiale «che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19».

