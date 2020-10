Conte “Il Recovery Fund dall’1 gennaio” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Recovery Fund deve partire dal 1° gennaio “perché i cittadini non possono più aspettare”. Lo ha chiesto a gran voce il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato il presidente spagnolo, Pedro Sanchez. abr/ Conte “Il Recovery Fund dall’1 gennaio” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ildeve partire dal 1° gennaio “perché i cittadini non possono più aspettare”. Lo ha chiesto a gran voce il premier Giuseppedopo aver incontrato il presidente spagnolo, Pedro Sanchez. abr/“Ildall’1 gennaio” su Il Corriere della Città.

CottarelliCPI : Non capisco perché ci si scandalizza se Conte ha chiesto a @ChiaraFerragni e @Fedez di promuovere l’uso della masch… - Mov5Stelle : La verità è che nessuno vuole il #Mes perché è uno strumento inadeguato e rischioso. E il Presidente Giuseppe Conte… - FratellidItalia : #Meloni: 'Sulle infrastrutture strategiche italiane non si scherza, una Nazione che svende i suoi asset vitali è un… - scarpettavenere : RT @BelpietroTweet: A sette mesi dall'inizio dell'emergenza siamo al punto di partenza. Perché invece di pensare agli ospedali, dove mancan… - Simo07827689 : RT @nicole287lulu: #Salvini ricomincia con il suo balletto: tutto aperto, no, tutto chiuso! Ni, socchiuso! Perennemente in campagna eletto… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Il RETE TABACCHERIE, Risso: “Noi tabaccai sempre al servizio della comunità” Fortune Italia