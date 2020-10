Claudia Schiffer diventa Barbie, in doppio look Versace e Balmain (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lo stile di Claudia Schiffer sfoglia la gallery ««Mai troppo vecchia per giocare con Barbie»: così Claudia Schiffer ha presentato sui social la Barbie modellata sulle sue fattezze. Un omaggio della Mattel (il secondo, dopo la prima Barbie versione Claudia Schiffer lanciata nel 2017) all’ex top per i suoi 50 anni, compiuti il 25 agosto. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lo stile disfoglia la gallery ««Mai troppo vecchia per giocare con»: cosìha presentato sui social lamodellata sulle sue fattezze. Un omaggio della Mattel (il secondo, dopo la primaversionelanciata nel 2017) all’ex top per i suoi 50 anni, compiuti il 25 agosto. Leggi anche › ...

Una nuova Barbie ha le sembianze di Claudia Schiffer. La Mattel, che produce la sua fashion doll dal 1959, festeggia così i 50 anni della modella tedesca. In collaborazione con Donatella Versace e Oli ...

