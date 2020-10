Alessandro Preziosi | «Oggi manca il coraggio di fare delle scelte»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro Preziosi si cimenta per la prima volta con la regia. Firma il documentario La legge del terremoto, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 23 novembre, in occasione del 40° anno dal terremoto in Irpinia. Preziosi è uno dei sopravvissuti di quella tragedia che colpì la Campania.