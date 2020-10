Vampire The Masquerade Bloodlines 2: la narrative designer lascia la produzione (Di martedì 20 ottobre 2020) Il team dietro Vampire Bloodlines 2 perde la sua narrative designer e autrice del gioco. Problemi in vista dell’uscita del prossimo titolo Hardsuit labs? la notizia del licenziamento della narrative designer di Vampire Bloodlines 2 ha scosso gli animi. Il titolo è il seguito dell’omonimo gioco pubblicato nel 2004. Basato sulla serie Mondo di tenebra e sul gioco da tavolo Vampire The Masquerade, Bloodlines 2 si propone come un action GDR in prima persona. Il giocatore potrà creare il proprio personaggio e saranno presenti numerose abilità che andranno ad evolversi in maniera progressiva durante il gameplay. Vampire The Masquerade ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 ottobre 2020) Il team dietro2 perde la suae autrice del gioco. Problemi in vista dell’uscita del prossimo titolo Hardsuit labs? la notizia del licenziamento delladi2 ha scosso gli animi. Il titolo è il seguito dell’omonimo gioco pubblicato nel 2004. Basato sulla serie Mondo di tenebra e sul gioco da tavoloThe2 si propone come un action GDR in prima persona. Il giocatore potrà creare il proprio personaggio e saranno presenti numerose abilità che andranno ad evolversi in maniera progressiva durante il gameplay.The...

tuttoteKit : Vampire The Masquerade Bloodlines 2: la narrative designer lascia la produzione #PC #PS4 #PS5… - andriuus04 : @flasobresalto Riverdale o the vampire diares - ghwtss__ : @dgolden_28 The vampire diaries o riverdale - killmymiiiind : principalmente The vampire diaries e Friends - ruelxharryst : @alwaysott the vampire diaries o riverdale -