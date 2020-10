Uomini e Donne trono over | Biagio | “Gemma? Potrebbe essere la mia preferita!”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) È il cavaliere delche ha ridato fiducia nell’amore a Gemma Galgani, stiamo parlando diDi Maro l’uomo che ha rubato un bacio alla dama doc e che le ha fatto credere d’avere attenzioni solo per lei. In realtàha dovuto rivelare alla donna di frequentare altre dame come Maria e Sabina e questo ha scombussolato le certezze di Gemma ancora una volta sotto critica e polemica soprattutto di Tina Cipollari.ha rilasciato un’interessante intervista al magazine di, il cavaliere ha fatto delle dichiarazioni importanti su Gemma. L’uomo è molto attratto dalla dama e la ritiene una donna affascinante e di classe: “Mi piace moltissimo. Io non l’avevo ovviamente mai vista ...