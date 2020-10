Lazio Borussia Dortmund 3-1 | cronaca e tabellino

(Di martedì 20 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la prima giornata del gruppo F della Champions League 2020/21 tra: sintesi,, risultato elive Allo stadio Olimpicoe Borusiasi affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo F della Champions League 2020/2021. Sintesi3-1 MOVIOLA 90’+4 Finisce all’Olimpico – Lavince la prima gara del girone! 90’+2 Cross di Brandt – Prova il tutto per tutto il, Sancho raccoglie il tiro ma termina alto sopra la traversa, la tocca Strakosha 90′ Recupero – Si gioca per altri quattro minuti 83′ Ammonito Strakosha – ...

48'st Ultima occasione per il Borussia con Brandt, che ci ha provato al volo dal limite dell'area. Palla che finisce direttamente in curva. 47'st Lazio vicinissima ad una vittoria meritata e ...13 anni di attesa, l’energia trattenuta per lunghe stagioni si è sprigionata come in un sortilegio magico al fischio d’inizio di questo Lazio-Borussia. La Lazio in campo è una furia: attacca, pressa, ...