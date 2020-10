Eni, Descalzi: “Transizione irreversibile, ma deve essere veloce e equa” (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La transizione energetica è argomento all’ordine del giorno. Le nuove fonti spingono, incalzano ed occorre, da un lato, ridurre la nostra dipendenza carbonica, dall’altro farlo in sicurezza”. Così l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, all’Energy Talks “Energia e Imprese, Operazione Green Deal”, organizzato da RCS Academy. Ripercorrendo la storia energetica, che vede Eni in un ruolo centrale sin dai primi anni del secolo scorso, prima con l’energia elettrica a carbone, poi con il petrolio ed il gas, il manager ha affermato “in Eni siamo sempre in transizione” ed ha riconosciuto che “oggi sicuramente è tutto più accelerato” ed “irreversibile”. “Il tema della transizione energetica – ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La transizione energetica è argomento all’ordine del giorno. Le nuove fonti spingono, incalzano ed occorre, da un lato, ridurre la nostra dipendenza carbonica, dall’altro farlo in sicurezza”. Così l’Amministratore delegato di Eni, Claudio, all’Energy Talks “Energia e Imprese, Operazione Green Deal”, organizzato da RCS Academy. Ripercorrendo la storia energetica, che vede Eni in un ruolo centrale sin dai primi anni del secolo scorso, prima con l’energia elettrica a carbone, poi con il petrolio ed il gas, il manager ha affermato “in Eni siamo sempre in transizione” ed ha riconosciuto che “oggi sicuramente è tutto più accelerato” ed “”. “Il tema della transizione energetica – ha ...

