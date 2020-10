CDP presenta proposta d’acquisto per ASPI: due diligence poi offerta vincolante (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore delegato Fabrizio Palermo, ha dato il via libera a CDP Equity per la presentazione di un’offerta per l’acquisizione dell’88,06% di Autostrade per l’Italia detenuto da Atlantia. L’offerta congiunta con Blackstone e Macquarie prevede la sottoscrizione di un term sheet volto a disciplinare i principali termini e condizioni e gli assetti di governance di una newco partecipata da CDP Equity quale primo azionista, Blackstone e Macquarie, che sarà utilizzata per la realizzazione dell’investimento. Gli offerenti intendono anche proporre ad Atlantia la sottoscrizione, entro il 28 ottobre 2020, di un memorandum of understanding tra ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, sudell’Amministratore delegato Fabrizio Palermo, ha dato il via libera a CDP Equity per lazione di un’per l’acquisizione dell’88,06% di Autostrade per l’Italia detenuto da Atlantia. L’congiunta con Blackstone e Macquarie prevede la sottoscrizione di un term sheet volto a disciplinare i principali termini e condizioni e gli assetti di governance di una newco partecipata da CDP Equity quale primo azionista, Blackstone e Macquarie, che sarà utilizzata per la realizzazione dell’investimento. Gli offerenti intendono anche proporre ad Atlantia la sottoscrizione, entro il 28 ottobre 2020, di un memorandum of understanding tra ...

zazoomblog : Aspi Cdp presenta lofferta 88% con Blackstone e Macquarie - #presenta #lofferta #Blackstone - TommyBrain : Sputnik:Autostrade per l’Italia, Cdp presenta proposta con Blackstone e Macquire - IacobellisT : Sputnik:Autostrade per l’Italia, Cdp presenta proposta con Blackstone e Macquire - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Aspi, Cdp presenta offerta per l'88% con Blackstone e Macquarie - EnzaSorti : RT @ottogattotto: Al netto di giri di parole il #M5s affossa un'impresa italiana per svenderla a finanzieri americani e australiani. Nel po… -