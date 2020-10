Anche l' Anm cancella Davigo

(Di martedì 20 ottobre 2020) Rispetto a quattro anni fa è un altro mondo. Nel mezzo c’è stata una crisi profonda, di cui tutte le toghe ancora portano il segno. Ma a modificare lo scacchiere dell’Associazione nazionale magistrati non è stato solo il caso Palamara. Alle elezioni del comitato direttivo centrale, concluse poche ore fa, c’è chi ha visto il consenso aumentare chi l’ha perso rovinosamente. E a quest’ultima schiera si ascrive Autonomia&Indipendenza, la corrente di Piercamillo, che correva senza il suo fondatore e che esce sconfitta dal voto. Ironia della sorte, proprio all’indomani di un complicatissimo plenum del Csm, in cui l’ex pm di Mani Pulite è stato costretto a lasciare il suo scranno - per decadenza, così hanno deciso i suoi colleghi, dalla carica perché ha compiuto 70 anni ed ...

Di Unicost è Giuliano Caputo, segretario uscente dell’Anm che, però, non si è ricandidato alle elezioni ... Al terzo posto si classificò Magistratura indipendente con 1589 voti, Anche in quel caso ...Area è in testa per numero di voti alle elezioni per il rinnovo dei vertici dell'Associazione nazionale magistrati. Buono anche il risultato di Magistratura Indipendente. E' il quadro che emerge, quan ...