Traffico Roma del 19-10-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera a Bentrovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara sul Raccordo Anulare risolto l’incidente in carreggiata interna tra la tuscolane l’appia orascorrevole mentre è un incidente sulla Pontina direzioneprovoca ancora disagi incidente nella zona di Castel di Decima avvenuto circa un’ora fa ci sono incolonnamenti sulla via Tuscolana intenso iltra Piazza Santa Maria Ausiliatrice e Arco di Travertino in direzione del Quadraro in precedenza C’era un incidente per un incidente vicino alla stazione Termini non si escludono disagi nella zona di Piazza Fanti intanto fuorivicino all’Aurelia in via di Casal Selce abbiamo lunghe code a causa di lavori in direzione via di Boccea e di via della Storta Concludiamo con il ...