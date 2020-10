“Salva Harry da Meghan” William | la lettera choc per il fratello | “Ti prego…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020), la notizia sulla medium di Lady Diana fa il giro del web in poche ore. Avrebbe continuato ad avere contatti con Diana, l’amica e medium della principessa del Galles. La notizia crea scalpore in palazzo. Infatti, secondo quanto riporta il Mirror, la principessa scomparsa in seguito all’incidente stradale il 31 agosto 1997, dialogherebbe con Simone Simmons con l’unico obiettivo di tutelare i suoi figlied. Così ha di recente affermato la medium Simmons: “Lady Diana mi ha chiesto di scrivere apregandolo di aiutare il, succube di Meghan Markle”. Sarebbe entrata in contatto con Diana dall’Aldilà grazie alle sue note capacità di medium. Simone Simmons è ...