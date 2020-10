Recovery Fund, Lagarde: punto di svolta per l’Europa, serve risposta attenta ma rapida (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Recovery Fund è un punto di svolta per l’Europa. A ribadirlo è la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista concessa al quotidiano francese Le Monde. “È una risposta a una situazione straordinaria. Dovremmo discutere la possibilità che rimanga nella cassetta degli attrezzi a disposizione dell’Europa in modo che possa essere riutilizzato se dovessero sorgere circostanze simili”, ha dichiarato Lagarde che ha ricordato come nei piani della Commissione europea c’è l’avvio della distribuzione delle risorse già a partire dai primi mesi del 2021. “Questa tempistica deve essere rispettata”, ha aggiunto sottolineando che la valutazione dei piani ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ilè undiper l’Europa. A ribadirlo è la presidente della Bce, Christine, in un’intervista concessa al quotidiano francese Le Monde. “È unaa una situazione straordinaria. Dovremmo discutere la possibilità che rimanga nella cassetta degli attrezzi a disposizione dell’Europa in modo che possa essere riutilizzato se dovessero sorgere circostanze simili”, ha dichiaratoche ha ricordato come nei piani della Commissione europea c’è l’avvio della distribuzione delle risorse già a partire dai primi mesi del 2021. “Questa tempistica deve essere rispettata”, ha aggiunto sottolineando che la valutazione dei piani ...

