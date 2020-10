Monopattini elettrici, per viaggiare è obbligatoria la mascherina (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel nuovo DPCM approvato nelle scorse ore, è stato previsto naturalmente ampio spazio anche alle attività sportive . C'era attesa, tra gli appassionati e i praticanti, per conoscere quali discipline ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel nuovo DPCM approvato nelle scorse ore, è stato previsto naturalmente ampio spazio anche alle attività sportive . C'era attesa, tra gli appassionati e i praticanti, per conoscere quali discipline ...

PacioniMirko : RT @FiloConnesso: Togliamo i monopattini elettrici dai marciapiedi con Arduino Nano! - FiloConnesso : Togliamo i monopattini elettrici dai marciapiedi con Arduino Nano! - letmeshinewithu : Muoversi a napoli senza prendere i mezzi is possible? Tipo bici o quei monopattini elettrici maledetti - twMirandolina : come risolviamo mancanza di mezzi pubblici,di pullman,di treni???con i banchi a rotelle??????o con monopattini elett… - promo_concorsi : Concorso Neutro Roberts da Coop e Ipercoop: vinci 50 Monopattini Elettrici Vivo E-Scooter S2 MAX… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini elettrici Monopattini elettrici, per viaggiare è obbligatoria la mascherina Corriere dello Sport Nell’officina dei monopattini che non dorme mai

Il brusio senza fine delle ricariche, i controlli, tra “driver” e 15 operai. "Gli atti vandalici? Ci sono, ma pochissimi per fortuna..." ...

Anche sul monopattino chi beve rischia: per guida in stato di ebbrezza [multa e denuncia]

E' successo in Sardegna: caduta, ospedale, esame con tasso alcolemico elevato… E denuncia più sequestro del monopattino elettrico incidentato ...

Il brusio senza fine delle ricariche, i controlli, tra “driver” e 15 operai. "Gli atti vandalici? Ci sono, ma pochissimi per fortuna..." ...E' successo in Sardegna: caduta, ospedale, esame con tasso alcolemico elevato… E denuncia più sequestro del monopattino elettrico incidentato ...