Mes, Conte: “Questione non risolta dalle mie parole, ci confronteremo” (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Sul Mes “ho solo risposto ad una domanda, ieri in conferenza, per cortesia. Siccome è un dibattito che si trascina da mesi ho messo sul tavolo una valutazione affinchè tutti possano formare la loro opinione“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza sulla manovra. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Sul Mes “ho solo risposto ad una domanda, ieri in conferenza, per cortesia. Siccome è un dibattito che si trascina da mesi ho messo sul tavolo una valutazione affinchè tutti possano formare la loro opinione“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza sulla manovra.

matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - borghi_claudio : La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da… - patriziafloris6 : RT @paolocristallo: Da una parte #Meloni e #Salvini sostengono che Conte sul #Mes li ha ascoltati, dall'altra i giornalai, insieme al PD ed… - enrica35500262 : RT @CottarelliCPI: Sono stufo di parlare di MES, ma ieri Conte l’ha detta grossa: ricorrere al MES richiederebbe tagli e aumenti delle tass… -