Matteo Ricci: «Bene il Dpcm, ma i sindaci non hanno strumenti per i controlli» | INTERVISTA (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il day after è stato quello delle polemiche. Fin dalla serata di domenica, dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte, si è accesa una discussione a distanza tra i sindaci e Palazzo Chigi sul tema delle chiusure e del coprifuoco. Una polemica che ha portato, poi, alla cancellazione del riferimento ai sindaci all’interno del testo finale del Dpcm pubblicato sul sito del governo. Abbiamo parlato con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e Presidente Ali (Autonomia Locali Italiane), per commentare i contenuti dell’ultimo decreto firmato dal Presidente del Consiglio. LEGGI ANCHE > Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Bene il Cura Italia, ma ora serve velocità. Prima c’è stata troppa confusione» ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il day after è stato quello delle polemiche. Fin dalla serata di domenica, dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte, si è accesa una discussione a distanza tra ie Palazzo Chigi sul tema delle chiusure e del coprifuoco. Una polemica che ha portato, poi, alla cancellazione del riferimento aiall’interno del testo finale delpubblicato sul sito del governo. Abbiamo parlato con, sindaco di Pesaro e Presidente Ali (Autonomia Locali Italiane), per commentare i contenuti dell’ultimo decreto firmato dal Presidente del Consiglio. LEGGI ANCHE > Il sindaco di Pesaro: «il Cura Italia, ma ora serve velocità. Prima c’è stata troppa confusione» ...

La7tv : #tagada Scontro tra Francesco #Borgonovo (La Verità) e Matteo #Ricci (sindaco di Pesaro): 'Non siete stati capaci d… - giornalettismo : Il primo cittadino di #Pesaro e Presidente di @Aliautonomie, @matteoricci, ha commentato con Giornalettismo le ind… - unfiorealdi : @La7tv @franborgonovo Matteo Ricci inqualificabile,brucia la verita' eh???? Borgonovo ottimo giornalista?????????? - BordignonAngelo : RT @La7tv: #tagada Scontro tra Francesco #Borgonovo (La Verità) e Matteo #Ricci (sindaco di Pesaro): 'Non siete stati capaci di attivare le… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Scontro tra Francesco #Borgonovo (La Verità) e Matteo #Ricci (sindaco di Pesaro): 'Non siete stati capaci di attivare le… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Ricci Duro scontro tra Matteo Ricci e Francesco Borgonovo: "Diceva che non andava indossata la mascherina", "Ma come si permette?" La7 Interporti, Gasparato confermato presidente per la terza volta

Matteo Gasparato, presidente dell’Interporto “Quadrante Europa” di Verona, è stato riconfermato all’unanimità per il prossimo triennio alla guida dell’Unione degli Interporti Riuniti (Uir), l’associaz ...

Coni, il Premio Giornalistico per lo Sport a Paolo Ricci Bitti (Il Messaggero)

Al Salone d’Onore del CONI al Foro Italico di Roma sono stati consegnati i premi dello sport. E, tra questi, anche quello vinto dal "nostro" Paolo Ricci Bitti per il Paolo ...

Matteo Gasparato, presidente dell’Interporto “Quadrante Europa” di Verona, è stato riconfermato all’unanimità per il prossimo triennio alla guida dell’Unione degli Interporti Riuniti (Uir), l’associaz ...Al Salone d’Onore del CONI al Foro Italico di Roma sono stati consegnati i premi dello sport. E, tra questi, anche quello vinto dal "nostro" Paolo Ricci Bitti per il Paolo ...