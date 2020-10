Coronavirus: domani Mattarella consegna onorificenze a cittadini impegnati in emergenza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnerà domani al Quirinale le onorificenze al merito della Repubblica italiana (Omri), conferite il 3 giugno scorso a cittadini di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza del Coronavirus. Riconoscimenti attribuiti ai singoli, che vogliono simbolicamente rappresentare, spiega la Presidenza della Repubblica "l'impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali". La cerimonia di domani è prevista alle 11.30, ma per ovvie ragioni legate al rispetto dei protocolli sanitari non è prevista la presenza ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, consegneràal Quirinale leal merito della Repubblica italiana (Omri), conferite il 3 giugno scorso adi diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'del. Riconoscimenti attribuiti ai singoli, che vogliono simbolicamente rappresentare, spiega la Presidenza della Repubblica "l'impegno corale di tanti nostri connel nome della solidarietà e dei valori costituzionali". La cerimonia diè prevista alle 11.30, ma per ovvie ragioni legate al rispetto dei protocolli sanitari non è prevista la presenza ...

BR_Sprecher : #DecisioneCF Il forte aumento delle infezioni da coronavirus è preoccupante. Oggi il Consiglio federale ha preso pr… - SkyTG24 : #Covid19 ?? 10.925 nuovi contagi ?? 165.837 tamponi ?? tra domani e lunedì il varo del nuovo #dpcm anti-Covid, - vaticannews_it : #18ottobre #Nelmondo #Brasile Domani chat @CNBBNacional per promuovere #FratelliTutti @IglesiaMexico chiederà perd… - Marco82079733 : Je suis cretin perché permet a quegli strunz di fare quel che vol !!! Per fortuna che per ora ci tagliano solo la t… - AvezzanoTw : Incontro Di Pangrazio-vertici ASL – All'Interporto di #Avezzano apre il #DriveTrough per i tamponi rapidi. Sarà ope… -