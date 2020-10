Ballando, Raimondo Todaro provoca Elisa Isoardi: “Dove andiamo domani?” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La complicità tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro cresce ed è sempre più lampante. E va oltre le bellissime performance che li vedono protagonisti insieme Il meraviglioso tango ballato dalla coppia più chiacchierata di Ballando con le stelle già ce lo faceva capire. Le voci non mancano, anzi non smettono di girare. Lo dicono tutti … L'articolo Ballando, Raimondo Todaro provoca Elisa Isoardi: “Dove andiamo domani?” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 ottobre 2020) La complicità tracresce ed è sempre più lampante. E va oltre le bellissime performance che li vedono protagonisti insieme Il meraviglioso tango ballato dalla coppia più chiacchierata dicon le stelle già ce lo faceva capire. Le voci non mancano, anzi non smettono di girare. Lo dicono tutti … L'articolo: “Dovedomani?” proviene da leggilo.org.

