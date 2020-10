Appuntamenti e scadenze | settimana del 19 ottobre 2020

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 19/10/: Unione Europea – UE Green Week– Evento online incentrato sui temi della natura e della biodiversità (fino a giovedì 22/10/) Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 23/10/) BCE Conferenza sulla Politica Monetaria: un ponte tra scienza e pratica – Evento annuale della BCE che riunisce figure di spicco tra accademici e banchieri per lo scambio di opinioni su scienza e pratica della politica monetaria e per discutere sulla revisione della strategia di politica monetaria della BCE nonché sulle attuali sfide economiche indotte dalla pandemia. Evento online. Note di apertura pre-registrate di Christine Lagarde (fino a ...