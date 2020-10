Serie C – Girone C, due partite slittano per positività al Covid: il programma della quinta giornata (Di domenica 18 ottobre 2020) La Serie C torna in campo.La quinta giornata di campionato, alla luce del secondo turno infrasettimanale di mercoledì, si è aperta ieri con due anticipi: Ternana-Potenza (3-0) e Vibonese-Paganese (5-2). Oggi, domenica 18 ottobre, sono in programma sei gare, con il Bari che - dopo l'esclusione del Trapani - osserverà un turno di riposo.Inoltre, alcune partite hanno subito diversi slittamenti di orario a causa dell'emergenza Covid-19: si tratta di Virtus Francavilla-Catania (quattro i positivi tra gli etnei, tra i quali Reginaldo) e Teramo-Casertana (un caso di positività tra i campani), che andranno in scena alle ore 20.30 in attesa dell'esito dei nuovi tamponi.Mediagol.it vi propone il programma completo (Girone C):ORE ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) LaC torna in campo.Ladi campionato, alla luce del secondo turno infrasettimanale di mercoledì, si è aperta ieri con due anticipi: Ternana-Potenza (3-0) e Vibonese-Paganese (5-2). Oggi, domenica 18 ottobre, sono insei gare, con il Bari che - dopo l'esclusione del Trapani - osserverà un turno di riposo.Inoltre, alcunehanno subito diversi slittamenti di orario a causa dell'emergenza-19: si tratta di Virtus Francavilla-Catania (quattro i positivi tra gli etnei, tra i quali Reginaldo) e Teramo-Casertana (un caso di positività tra i campani), che andranno in scena alle ore 20.30 in attesa dell'esito dei nuovi tamponi.Mediagol.it vi propone ilcompleto (C):ORE ...

Cavese Viterbese, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata nel girone C di Serie C.

