Riscaldamento globale impatta le profondità oceaniche. Significato

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 18 ottobre 2020) La temperatura della superficie terrestre cambia a causa di vari fattori come ad esempio la radiazione solare, la circolazione atmosferica e la dinamica delle correnti. Oltre alle fluttuazioni termiche naturali (a seconda delle ore del giorno o delle stagioni), negli ultimi decenni anche le attività umane che hanno causato ilhanno ovviamente influenzato l’andamento delle temperature. Un nuovo studio dei ricercatori del National Oceanic and Meteorological Service (NOAA) degli Stati Uniti ha evidenziato come ilstia lasciando il segno anche nelle zone più profonde dell’Atlantico meridionale. Il monitoraggio delle variazioni di temperatura negli oceani richiede l’osservazione dell’intero sistema dei ...