“Oh mio Dio!!”. Tu sì que Vales, Rudy Zerbi in imbarazzo totale. Il massaggio diventa ‘hot’ e lui si emoziona (Di domenica 18 ottobre 2020) Attimi di imbarazzo per Rudy Zerbi. Ogni tanto gli autori di Tu sì que Vales decidono di regargli qualche gioia come quando in studio si è presentata l’atleta e contorsionista Emiria Morihata (32 anni) che gli ha chiesto di aiutarla nel suo numero. Rudy Zerbi si è disteso sopra un lettino e lei, a sorpresa, si è tolta il camice bianco e, rimasta in intimo, ha iniziato la sua particolare e sensuale esibizione. imbarazzo per Rudy Zerbi che è subito stato messo in guarda da Maria De Filippi: “Non fare figuracce, sei in televisione”. Imbarazzatissimo dall’esibizione sensuale della concorrente di Tu sì que Vales, Rudy Zerbi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Attimi diper. Ogni tanto gli autori di Tu sì quedecidono di regargli qualche gioia come quando in studio si è presentata l’atleta e contorsionista Emiria Morihata (32 anni) che gli ha chiesto di aiutarla nel suo numero.si è disteso sopra un lettino e lei, a sorpresa, si è tolta il camice bianco e, rimasta in intimo, ha iniziato la sua particolare e sensuale esibizione.perche è subito stato messo in guarda da Maria De Filippi: “Non fare figuracce, sei in televisione”. Imbarazzatissimo dall’esibizione sensuale della concorrente di Tu sì que, ...

BEliasson2 : RT @CasaLettori: Guardo le stelle sul mare. Oh, le stelle sono d'acqua, gocce d'acqua. Guardo le stelle sul mio cuore. Lorca #versi… - MaraBussani : RT @CasaLettori: Guardo le stelle sul mare. Oh, le stelle sono d'acqua, gocce d'acqua. Guardo le stelle sul mio cuore. Lorca #versi… - SalaLettura : RT @CasaLettori: Guardo le stelle sul mare. Oh, le stelle sono d'acqua, gocce d'acqua. Guardo le stelle sul mio cuore. Lorca #versi… - Sabylz : RT @CasaLettori: Guardo le stelle sul mare. Oh, le stelle sono d'acqua, gocce d'acqua. Guardo le stelle sul mio cuore. Lorca #versi… - CasaLettori : Guardo le stelle sul mare. Oh, le stelle sono d'acqua, gocce d'acqua. Guardo le stelle sul mio cuore. Lorca… -

Ultime Notizie dalla rete : “Oh mio «Un compagno di classe di mio figlio è positivo, come devo comportarmi?» Ecco cosa fare in questi casi Corriere Milano