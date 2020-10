Nasce il primo borgo per lo smart working: il Comune paga metà affitto a chi decide di trasferirsi (Di domenica 18 ottobre 2020) Non rinunciare al proprio lavoro ma gestirlo in modo nuovo, lontano dal caos delle grandi città , realizzando il sogno di vivere, almeno per un periodo, in un piccolo borgo di montagna . Questo è ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) Non rinunciare al proprio lavoro ma gestirlo in modo nuovo, lontano dal caos delle grandi città , realizzando il sogno di vivere, almeno per un periodo, in un piccolodi montagna . Questo è ...

silviaviti : RT @leggoit: Nasce il primo borgo per lo #smartworking: il Comune paga metà affitto a chi decide di trasferirsi - leggoit : Nasce il primo borgo per lo #smartworking: il Comune paga metà affitto a chi decide di trasferirsi - ruvesi_it : All’ospedale “Di Venere” nasce il primo sistema per trattare la frattura del femore in realtà virtuale - workinVoice : #Superbonus: ecco come trasformare i crediti fiscali in liquidità. #workinvoice #Pmi #Ecobonus - giovadibone : RT @officialmaz: Ai giovani colleghi: Chi racconta calcio nasce tifoso. Perché non ci si innamora del gioco ma di una squadra. Ma si può fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce primo Ospedale “Di Venere”, nasce il primo sistema per trattare la frattura del femore in realtà virtuale BitontoLive Sci, a Soelden vince Braathen, il primo millennial a vincere una gara. Sarà lui l’erede di Hirscher?

Il discorso vale prima di tutto anche per chi la «coppona» la detiene ... «Ho sbagliato due volte sul muro, il secondo incassato nasce così. Posso rimediare» dice Luca. Quanto a Borsotti, sta ...

Ruska Jorjoliani: "Io, straniera di Palermo e scrittrice grazie all'Isola"

L'autrice georgiana è arrivata in Sicilia nel 1996, a 11 anni, mentre nel suo paese infuriava la guerra civile. Sarà tra gli ospiti del ...

Il discorso vale prima di tutto anche per chi la «coppona» la detiene ... «Ho sbagliato due volte sul muro, il secondo incassato nasce così. Posso rimediare» dice Luca. Quanto a Borsotti, sta ...L'autrice georgiana è arrivata in Sicilia nel 1996, a 11 anni, mentre nel suo paese infuriava la guerra civile. Sarà tra gli ospiti del ...