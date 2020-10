Motocross oggi, GP Fiandre 2020 MXGP: orari, tv, programma, streaming con Antonio Cairoli (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Mondiale di Motocross 2020 prosegue senza soluzioni di continuità. Messo in archivio il Gran Premio di Spagna, è già tempo di spostarsi in Belgio, più precisamente a Lommel, per un trittico di capitale importanza per la corsa al titolo. In classifica generale Tim Gajser sta provando l’allunga decisivo, ma Tony Cairoli, Jeremy Seewer e Jorge Prado non hanno la minima intenzione di mollare la presa nei confronti del campione del mondo in carica. Si entra ufficialmente nella fase decisiva dell’intera annata dato che nel breve volgere di sette giorni, infatti, si correranno ben tre gare. Si inizierà oggi con il Gran Premio delle Fiandre, quindi mercoledì 21 ottobre toccherà al Gran Premio di Limburg, infine domenica 25 ottobre si ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Mondiale diprosegue senza soluzioni di continuità. Messo in archivio il Gran Premio di Spagna, è già tempo di spostarsi in Belgio, più precisamente a Lommel, per un trittico di capitale importanza per la corsa al titolo. In classifica generale Tim Gajser sta provando l’allunga decisivo, ma Tony, Jeremy Seewer e Jorge Prado non hanno la minima intenzione di mollare la presa nei confronti del campione del mondo in carica. Si entra ufficialmente nella fase decisiva dell’intera annata dato che nel breve volgere di sette giorni, infatti, si correranno ben tre gare. Si inizieràcon il Gran Premio delle, quindi mercoledì 21 ottobre toccherà al Gran Premio di Limburg, infine domenica 25 ottobre si ...

federicob95 : RT @AndreaEttori: ?? oggi torna il mondiale di motocross con la gara in Spagna ecco gli orari??? 12:05 MX2 Race 1 13:05 MXGP Race 1 15… - AndreaEttori : ?? oggi torna il mondiale di motocross con la gara in Spagna ecco gli orari??? 12:05 MX2 Race 1 13:05 MXGP Race… - corsedimoto : MXGP SPAGNA - Oggi in pista anche la #MXGP in Spagna con Tony #Cairoli che proverà ad attaccare il primato Mondiale… -