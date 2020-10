Io Ti Cercherò con Alessandro Gassman su Rai 1 lunedì 19 ottobre due nuove puntate (Di domenica 18 ottobre 2020) Io Ti Cercherò la fiction con Alessandro Gassman su Rai 1 due puntate lunedì 19 ottobre, anticipazioni Io Ti cercherò lunedì 19 ottobre due nuove puntate per la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassman come protagonista nei panni di un padre assente che cerca di far luce sulla misteriosa morte del figlio mentre deve fare i conti con il proprio dolore. I primi episodi già disponibili su Rai Play. Prodotta da Rai Fiction e Publispei, firmata dal regista Gianluca Maria Tavarelli, la fiction è composta da 8 episodi suddivisi in 4 serate, in onda il lunedì su Rai 1 e Rai Play dove saranno poi disponibili on demand. Le anticipazioni del 19 ottobre 1×05 Fragile: Valerio, ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 18 ottobre 2020) Io Ti Cercherò la fiction consu Rai 1 duelunedì 19, anticipazioni Io Ti cercherò lunedì 19dueper la fiction di Rai 1 concome protagonista nei panni di un padre assente che cerca di far luce sulla misteriosa morte del figlio mentre deve fare i conti con il proprio dolore. I primi episodi già disponibili su Rai Play. Prodotta da Rai Fiction e Publispei, firmata dal regista Gianluca Maria Tavarelli, la fiction è composta da 8 episodi suddivisi in 4 serate, in onda il lunedì su Rai 1 e Rai Play dove saranno poi disponibili on demand. Le anticipazioni del 191×05 Fragile: Valerio, ...

barinelpallone : #Auteri: «Sono abituato a valutare non i risultati, ma le prestazioni. Con Bari ho avuto un impatto positivo e cerc… - Manuel7157 : Ok Fabrizio non ti arrabbiare con me, cercherò di dare gli esami al primo appello. AIUTO. #noneladurso - BomberiniL : AVV DORDOLO CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA CERCHERO' UNA RISPOSTA DA BANCA CENTRALE EUROPEA CHE RISPOSE ALLA MIA DEN… - kirishimakygdr : @Katsukygdr un velo di tristezza ricoprí i suoi grandi occhi rossi, facendoli sembrare quasi spenti «giusto.. voi… - fisco24_info : Calenda si candida a sindaco di Roma: AGI - 'Mi candido a sindaco di Roma'. Lo annuncia Carlo Calenda a 'Che tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cercherò con Cyber-attacchi: SQL injection, cos'è e come difendersi - il Valore Italiano Il Valore Italiano