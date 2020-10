De Luca | “Il 3-0 a tavolino per la Juventus? Chiaro come una scodella di bagnacauda…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 18 ottobre 2020) La clamorosa vittoria riportata contro l'Atalanta ha riportato il sereno in casa Napoli. E a beneficiarne è stata anche l'autostima. La squadra allenata da Gennaro Gattuso guarda con fiducia al campionato e pensa con un pizzico di rammarico alla sconfitta acomminata per non essersi presentata al match contro laa causa di una presunta imposizione dell'ASL campana. Un vero e proprio caso che ha destato scalpore.SENTENZA CHIARASu questa vicenda è tornato il presidente della Regione Campania Vincenzo Deai microfoni Rai: "E' stato un altro esempio dell'Italia del mezzo mezzo, che non decide mai fino in fondo e che non decide cose chiare. Hanno creato una tale confusione che una intesa tra privati, il protocollo che riguarda la FIGC, dovrebbe essere prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero ...