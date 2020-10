Coronavirus, 11.705 nuovi positivi in 24 ore (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 11.705 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 69 i decessi che portano il totale delle vittime a 36.543. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 146.541 tamponi, per un totale di 13.540.582 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di domenica 18 ottobre.Il totale dei dimessi/guariti, ad oggi, è di 251.461 (+2.334), mentre gli attuali positivi sono 118.356 (+1.421). Ad oggi sono 7.131 (+514) i ricoverati con sintomi, 750 (+45) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 118.356 persone. La Lombardia si conferma la regione dove, nelle ultime 24 ore, è stato registrato il maggior numero di nuovi casi (2.975), seguita da Campania (1.376) e Lazio ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 11.705 icasi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 69 i decessi che portano il totale delle vittime a 36.543. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 146.541 tamponi, per un totale di 13.540.582 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di domenica 18 ottobre.Il totale dei dimessi/guariti, ad oggi, è di 251.461 (+2.334), mentre gli attualisono 118.356 (+1.421). Ad oggi sono 7.131 (+514) i ricoverati con sintomi, 750 (+45) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 118.356 persone. La Lombardia si conferma la regione dove, nelle ultime 24 ore, è stato registrato il maggior numero dicasi (2.975), seguita da Campania (1.376) e Lazio ...

