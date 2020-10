Bollo auto 2020: pagamento sospeso, cos’hanno deciso le regioni? (Di domenica 18 ottobre 2020) Bollo auto 2020: pagamento sospeso, cos’hanno deciso le regioni? Gli automobilisti che avrebbero dovuto pagare il Bollo auto 2020 in questi mesi e che risiedono in certe regioni possono tirare un sospiro di sollievo, poiché in diverse regioni italiane, oltre il 50% dell’intero Paese, si è deciso per la sospensione del pagamento e quindi dell’adempimento previsto questi mesi, e il conseguente rinvio a giugno (o a luglio in un caso) a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Bollo auto è infatti un’imposta regionale, pertanto sono le regioni ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 18 ottobre 2020), cos’hannole? Glimobilisti che avrebbero dovuto pagare ilin questi mesi e che risiedono in certepossono tirare un sospiro di sollievo, poiché in diverseitaliane, oltre il 50% dell’intero Paese, si èper la sospensione dele quindi dell’adempimento previsto questi mesi, e il conseguente rinvio a giugno (o a luglio in un caso) a causa dell’emergenza Coronavirus. Ilè infatti un’imposta regionale, pertanto sono le...

Antonio98854326 : Paga chi ha i soldi chi non ce li ha li mette Napolitano un milione di euro all'anno 95 Anni se li schiaffa nei cog… - AntonioDonatoPa : Formigoni, Formigoni, Formigoni, Maroni, Fontana. Cioè Presidenti Lega/Forza Italia/Centro destra. In 25 anni non s… - infoiteconomia : Equitalia annulla cartelle esattoriali: sono gratuite multe e bollo auto - Alcor48018 : @Lunadargento5 Vogliono trasformare l'Italia nella Cina europea... bassi salari... tutti ammassati in appartamenti… - anto43332010 : @matteosalvinimi Si blocchiamo anche le bollette di luce acqua e gas benzina a 50 centesimi e la birra senatore la… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto Come e quando pagare il bollo auto 2020 idealista.it/news Auto Automatico in vendita Collebeato

Guarda i 13 risultati per Auto Automatico in vendita Collebeato al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 3.300 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Aut ...

Auto Diesel in vendita Collebeato

Guarda i 19 risultati per Auto Diesel in vendita Collebeato al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 1.400 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Auto Di ...

Guarda i 13 risultati per Auto Automatico in vendita Collebeato al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 3.300 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Aut ...Guarda i 19 risultati per Auto Diesel in vendita Collebeato al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 1.400 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Auto Di ...