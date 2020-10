Baseball: Nettuno 1945 e Senago conquistano la promozione in Serie A1 (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono state determinate le due promozioni dalla Serie A2 alla Serie A1 di Baseball. Saranno Nettuno 1945 e Senago Baseball a giocare nel massimo campionato nel 2021, e se per i laziali, imbottiti anche di ex stelle della Nazionale, non si tratta di una sorpresa, certamente lo è per quanto riguarda il comune facente parte della città metropolitana di Milano. Il Nettuno 1945 riporta la città in A1 dopo un anno di assenza con qualsiasi sua anima: basta un netto 3-0 contro Modena, con ultimo successo ottenuto in trasferta, per assicurarsi la festa. Volto principale è sicuramente Peppe Mazzanti, protagonista di un lungo e felice rapporto con la maglia azzurra, ma tra i volti noti ci sono anche Andrea Pizziconi, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono state determinate le due promozioni dallaA2 allaA1 di. Sarannoa giocare nel massimo campionato nel 2021, e se per i laziali, imbottiti anche di ex stelle della Nazionale, non si tratta di una sorpresa, certamente lo è per quanto riguarda il comune facente parte della città metropolitana di Milano. Ilriporta la città in A1 dopo un anno di assenza con qualsiasi sua anima: basta un netto 3-0 contro Modena, con ultimo successo ottenuto in trasferta, per assicurarsi la festa. Volto principale è sicuramente Peppe Mazzanti, protagonista di un lungo e felice rapporto con la maglia azzurra, ma tra i volti noti ci sono anche Andrea Pizziconi, ...

Baseball - Il City rinuncia alla massima divisione per fare un unico Nettuno in A1

Di seguito le dichiarazioni del presidente Mario Atturo : In qualità di presidente del Nettuno Baseball City esprimo la mia più grande soddisfazione per la vittoria del campionato di Serie A2 da parte ...

