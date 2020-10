Ostia, gestore 31enne di un pub positivo al Covid ricoverato in intensiva con «carica virale altissima» (Di sabato 17 ottobre 2020) Il gestore del celebre pub di Ostia “Casa Clandestina” ha 31 anni ed è ricoverato allo Spallanzani da tre giorni, intubato e sedato perché non può respirare da solo. In ospedale ci è arrivato con una grave insufficienza respiratoria, fortemente dispnoico e prima ancora di fare il tampone – risultato positivo – è stato attaccato alle macchine poiché gli rimaneva solo qualche minuto di autonomia respiratoria. Non c’è stato tempo nemmeno di agire con la mascherina d’ossigeno. Le condizioni del giovane sono gravi e i medici non riescono a spiegarsi come un giovane senza patologie pregresse possa essere colpito così duramente. LEGGI ANCHE >>> Dietro la carenza di posti in terapia intensiva si ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 ottobre 2020) Ildel celebre pub di“Casa Clandestina” ha 31 anni ed èallo Spallanzani da tre giorni, intubato e sedato perché non può respirare da solo. In ospedale ci è arrivato con una grave insufficienza respiratoria, fortemente dispnoico e prima ancora di fare il tampone – risultato– è stato attaccato alle macchine poiché gli rimaneva solo qualche minuto di autonomia respiratoria. Non c’è stato tempo nemmeno di agire con la mascherina d’ossigeno. Le condizioni del giovane sono gravi e i medici non riescono a spiegarsi come un giovane senza patologie pregresse possa essere colpito così duramente. LEGGI ANCHE >>> Dietro la carenza di posti in terapiasi ...

