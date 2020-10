Le sneaker di Versace e altre idee shopping

Leggi su iodonna

(Di sabato 17 ottobre 2020) Les diSi chiama “Trigreca” ed è nuovo modello didall’animo very. I codici estetici del brand ci sono tutti, tradotti in versione streetwear: dall’iconico motivo a Greca, utilizzato da Gianni per la prima volta nella collezione Autunno-Inverno 1988, fino alle coordinate geografiche di Milano, come richiamo alla localizzazione dell’headquarter della maison. Non poteva mancare la Medusa: in 3D, sotto la suola.“Trigreca”. Il brand da scoprire Frenzlauer è il nuovo brand 100% made in Tuscany, come la sua giovane designer Francesca Neri. Le sue borse reinterpretano i grandi classici classici attraverso linee pulite e dettagli ricercati. Distribuite online, da questa stagione arrivano ...