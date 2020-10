Inter-Milan, Conte: “Non vogliamo alibi. Fatta la partita, in alcune circostanze mancata un po’ di fortuna” (Di sabato 17 ottobre 2020) Antonio Conte nel post partita di Inter-Milan, match della quarta giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match perso contro il Milan per 2 a 1 e valevole per la quarta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Giuseppe Meazza’ ai microfoni di Sky Sport. La partita di stasera frutto del periodo? Non è il momento di vedere situazioni extracalcistiche. Mi spiace aver perso una partita ben giocata, abbiamo perso tante occasioni di fare gol. Loro bravi, ma fortunati in alcune circostanze. C’è stato impegno da parte dei miei, ci tenevano tanto a vincere la partita. Siamo stati ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Antonionel postdi, match della quarta giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonioal termine del match perso contro ilper 2 a 1 e valevole per la quarta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Giuseppe Meazza’ ai microfoni di Sky Sport. Ladi stasera frutto del periodo? Non è il momento di vedere situazioni extracalcistiche. Mi spiace aver perso unaben giocata, abbiamo perso tante occasioni di fare gol. Loro bravi, ma fortunati in. C’è stato impegno da parte dei miei, ci tenevano tanto a vincere la. Siamo stati ...

