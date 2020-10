Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman: “Sono soddisfatto del mio risultato odierno. Sto andando più forte del previsto” (Di sabato 17 ottobre 2020) Wilco Kelderman, nella frazione odierna del Giro d’Italia 2020, la cronometro di trentaquattro chilometri che da Conegliano andava a Valdobbiadene, ha sfornato una buonissima prestazione. Il neerlandese ha chiuso al nono posto e se da un lato ha ceduto 16″ alla maglia rosa Joao Almeida, dall’altro ha guadagnato oltre un minuto su Nibali e sugli altri favoriti al successo finale. Ora il corridore della Sunweb si trova a 56″ dalla testa del Giro e sulle Alpi potrebbe sfilare il simbolo del primato ad Almeida. Dopo la tappa, Kelderman ha commentato la sua prestazione e le sue parole sono state riportare dal sito della Sunweb. Queste le dichiarazioni del neerlandese: “Sono soddisfatto della mia prova odierna. Le grandi montagne devono ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020), nella frazione odierna deld’Italia, la cronometro di trentaquattro chilometri che da Conegliano andava a Valdobbiadene, ha sfornato una buonissima prestazione. Il neerlandese ha chiuso al nono posto e se da un lato ha ceduto 16″ alla maglia rosa Joao Almeida, dall’altro ha guadagnato oltre un minuto su Nibali e sugli altri favoriti al successo finale. Ora il corridore della Sunweb si trova a 56″ dalla testa dele sulle Alpi potrebbe sfilare il simbolo del primato ad Almeida. Dopo la tappa,ha commentato la sua prestazione e le sue parole sono state riportare dal sito della Sunweb. Queste le dichiarazioni del neerlandese: “Sonodella mia prova odierna. Le grandi montagne devono ancora ...

