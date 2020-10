Coronavirus, Pd in pressing su Conte: “Agisca senza indugio” (Di sabato 17 ottobre 2020) Coronavirus, Pd in pressing su Conte: “Agire subito”. Iv e M5s frenano. ROMA – Coronavirus, Pd in pressing su Conte per misure più restrittive. Sono state ore di tensione all’interno della maggioranza per capire come Contenere la diffusione dell’epidemia in Italia. L’esecutivo sembra essere divisa in due: da una parte la fazione (Pd e LeU) che spinge per avere dei provvedimenti più duri per dare un chiaro segnale ai cittadini. Dall’altra (Iv e M5s) chiedono del tempo per capire gli effetti delle misure decise nei giorni scorsi. Coronavirus, Conte ‘tra due fuochi’ Una maggioranza divisa nella gestione dell’emergenza. L’aumento dei casi ha portato ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020), Pd insu: “Agire subito”. Iv e M5s frenano. ROMA –, Pd insuper misure più restrittive. Sono state ore di tensione all’interno della maggioranza per capire comenere la diffusione dell’epidemia in Italia. L’esecutivo sembra essere divisa in due: da una parte la fazione (Pd e LeU) che spinge per avere dei provvedimenti più duri per dare un chiaro segnale ai cittadini. Dall’altra (Iv e M5s) chiedono del tempo per capire gli effetti delle misure decise nei giorni scorsi.‘tra due fuochi’ Una maggioranza divisa nella gestione dell’emergenza. L’aumento dei casi ha portato ...

La presidente Tesei valuta di agire con una specifica ordinanza se non andrà a buon fine il pressing sul governo. Intanto continua il dialogo col prefetto per limitare la 'movida': ipotesi 'zone rosse ...

A seguito dell’incremento di casi di positività da coronavirus, sono stati presi provvedimenti regionali per poter arginare il contagio.

