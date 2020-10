Classifica Giro d’Italia 2020, 14a tappa: Joao Almeida rafforza la maglia rosa, Vincenzo Nibali a 2’30” (Di sabato 17 ottobre 2020) Joao Almeida ha rafforzato la propria maglia rosa al termine della decima tappa del Giro d’Italia 2020, una frazione a cronometo di 34.1 km con partenza a Conegliano e arrivo a Valdobbiadene. La frazione contro il tempo ha regalato grandissimo spettacolo e ha ridisegnato parzialmente la Classifica generale. Ora l’alfiere della Deceuninck-Quick Step può vantare 56” sull’olandese Wilco Kelderman, mentre perdono terreno Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali, rispettivamente settimo a 2’33” e quinto a 2’30”. Il grande sconfitto di giornata è il danese Jakob Fuglsang: il capitano dell’Astana ora si trova dodicesimo a 4’08” di ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)hato la propriaal termine della decimadeld’Italia, una frazione a cronometo di 34.1 km con partenza a Conegliano e arrivo a Valdobbiadene. La frazione contro il tempo ha regalato grandissimo spettacolo e ha ridisegnato parzialmente lagenerale. Ora l’alfiere della Deceuninck-Quick Step può vantare 56” sull’olandese Wilco Kelderman, mentre perdono terreno Domenico Pozzovivo e, rispettivamente settimo a 2’33” e quinto a 2’30”. Il grande sconfitto di giornata è il danese Jakob Fuglsang: il capitano dell’Astana ora si trova dodicesimo a 4’08” di ...

