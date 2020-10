Aumentano i casi di coronavirus in Parlamento, l’opposizione chiede di fermare i lavori alla Camera (Di sabato 17 ottobre 2020) allarme coronavirus in Parlamento, Aumentano i positivi. L’opposizione chiede di fermare i lavori. Aumentano i casi di coronavirus in Parlamento. Nelle ultime ore sono risultati positivi la Gelmini e Crippa, mentre l’ultimo contagiato in ordine di tempo è Lupi. Positiva anche Alessandra Ermellino, ex Movimento 5 stelle e attualmente nel Misto. Camera dei Deputati Parlamentocoronavirus in Parlamento, positivo anche Lupi I casi di coronavirus in Parlamento hanno superato quota dieci e inevitabilmente iniziano a preoccupare gli onorevoli, che temono che ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020)rmeini positivi. L’opposizionedidiin. Nelle ultime ore sono risultati positivi la Gelmini e Crippa, mentre l’ultimo contagiato in ordine di tempo è Lupi. Positiva anche Alessandra Ermellino, ex Movimento 5 stelle e attualmente nel Misto.dei Deputatiin, positivo anche Lupi Idiinhanno superato quota dieci e inevitabilmente iniziano a preoccupare gli onorevoli, che temono che ...

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano casi Covid: aumentano casi a Scafati, sono 120 i positivi Ottopagine Coronavirus, in Piemonte 972 positivi su 11.066 tamponi

In aumento i ricoveri: sono 51 ... gli altri reparti A fronte di 11.066 tamponi (ieri 9.707), sono 972 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte. Due, invece, i decessi, che portano ...

Coronavirus seconda ondata, perchè il governo si è fatto trovare impreparato?

Ogni giorno scaliamo la classifica dei casi positivi e, soprattutto, dei ricoveri. All’ospedale Spallanzani di Roma la capienza è del 60/70%, a causa l’aumento dei ricoveri nell’istituto.

