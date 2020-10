Tragico epilogo per la scomparsa di Enrico: sono suoi i resti trovati a Grosseto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Del suo caso si era occupato a lungo anche "Chi l'ha visto?". Adesso la vicenda della scomparsa di Enrico Prosperi , 53enne molto conosciuto a Grosseto, si chiude nel più Tragico dei modi. Perché sono ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Del suo caso si era occupato a lungo anche "Chi l'ha visto?". Adesso la vicenda delladiProsperi , 53enne molto conosciuto a, si chiude nel piùdei modi. Perché...

Adesso la vicenda della scomparsa di Enrico Prosperi, 53enne molto conosciuto a Grosseto, si chiude nel più tragico dei modi. Perché sono dell'uomo i resti trovati lo scorso maggio nei pressi del ...

Grosseto, il doloroso annuncio della sorella. L'uomo era uscito oltre un anno fa di casa, senza farvi più ritorno ...

