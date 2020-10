Tragedia della Solfatara | chiesti 33 anni per i gestori del sito

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Seidi reclusione per Giorgio Angarano, legale rappresentante'Vulcanosrl', con già conteggiato lo sconto di un terzopena per il rito abbreviato, la richiesta base sarebbe ...

virginiaraggi : Questa mattina ho deposto una corona in occasione del 77esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto e della de… - SkyTG24 : Pozzuoli, tragedia della Solfatara: chieste condanne, multa e confisca - poliziadistato : #9ottobre 1963, 57 anni fa la tragedia del #Vajont. I soccorritori, tra cui tante guardie di Pubblica Sicurezza che… - giuseppe_carrus : @antoniopolito1 @Fletcher_Lynd Beh oltre al togliersi la mascherina bisogna dire che troveresti anche tutta l’esper… - marcellinosar : RT @virginiaraggi: Questa mattina ho deposto una corona in occasione del 77esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto e della deporta… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia della

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI «Non è un caso che questa sera sia un insegnante a cadere», dice con la voce in affanno per l’emozione il presidente Emmanuel Macron, giunto alle 22 davanti alla ...Non sono riusciti a trattenere le lacrime quando hanno ricordato i terribili mesi passati e ora lanciano l'appello: "Seguiamo tutti le regole del distanziamento, dell'uso della mascherina e del lavagg ...