Storie Italiane, Orietta Berti in lacrime: “Mio marito Ovaldo ha un problema, non può più seguirmi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Momenti di commozione in diretta nell’ultima puntata di Storie Italiane su Rai 1. Ospite in studio c’era Orietta Berti che ha ripercorso la sua vita e la sua carriera con la conduttrice Eleonora Daniele. E quando la regia ha mandato in onda le foto di suo marito Osvaldo, la 77enne cantante emiliana non ha trattenuto le lacrime e, a sorpresa, si è lasciata andare ad una confidenza. “Mio marito Osvaldo non mi segue più nei miei viaggi di lavoro – ha spiegato commossa Orietta Berti -. Ha un problema agli occhi per il quale è stato operato diverse volte. Gli danno fastidio i rumori eccessivi e la troppa luce, non può fare viaggi faticosi. Al suo posto, però, mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Momenti di commozione in diretta nell’ultima puntata disu Rai 1. Ospite in studio c’erache ha ripercorso la sua vita e la sua carriera con la conduttrice Eleonora Daniele. E quando la regia ha mandato in onda le foto di suoOsvaldo, la 77enne cantante emiliana non ha trattenuto lee, a sorpresa, si è lasciata andare ad una confidenza. “MioOsvaldo non mi segue più nei miei viaggi di lavoro – ha spiegato commossa-. Ha unagli occhi per il quale è stato operato diverse volte. Gli danno fastidio i rumori eccessivi e la troppa luce, non può fare viaggi faticosi. Al suo posto, però, mi ...

clikservernet : Storie Italiane, Orietta Berti in lacrime: “Mio marito Ovaldo ha un problema, non può più seguirmi” - Noovyis : (Storie Italiane, Orietta Berti in lacrime: “Mio marito Ovaldo ha un problema, non può più seguirmi”) Playhitmusic… - LauraFRomagnosi : @ryoma00801387 @storie_italiane @frangiorgino @eleonoradaniele Significa epidemia di larghe proporzioni. E il signi… - BUCASFALTI : @storie_italiane @eleonoradaniele Una preghiera per lei... Condoglianze alla famiglia. - paolina172 : @michemone @Ballando_Rai @RaiUno @Raiofficialnews @vitaindiretta @altrogiornorai1 @storie_italiane @TvTalk_Rai Ma c… -